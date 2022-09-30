Макки высказался о возможном поединке с Диазом в Bellator
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Американский боец смешанных единоборств Эй-Джей Макки высказался о возможном поединке с соотечественником Нейтом Диазом в Bellator.
«Как говорил ранее, я готов принять любой вызов. Я в этом деле надолго. Думаю, это будет хороший бой. Он стал бы первым большим поединком на пути к славе. Не смейтесь, но Нейт может получить от меня по лицу. Да, я могу это сделать. Хотелось бы выяснить, кто из нас сильнее», — приводит слова Макки MMAJunkie.
Напомним, после победы над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 279 Диаз заявил, что уходит из промоушена, чтобы попробовать себя в других видах единоборств. Также появлялась информация, что Нейт ведёт переговоры с Bellator.
Нейт и Ник Диазы спаррингуют после потасовки с командой Хамзата.
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