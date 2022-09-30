Магомед Исмаилов назвал Александра Илича мешком

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о своём сопернике по предстоящему поединку — сербе Александре Иличе.

«Я его не поборю точно, сдаться заставлю. Если вопрос касается борьбы, то я могу тебя назвать только мешком. Ты мешок, я тебя раскачаю в борьбе», — сказал Исмаилов на пресс-конференции перед боем.

Отметим, что поединок между Иличем и Исмаиловым состоится по правилам бокса 7 октября в Москве. На битве взглядов россиянин устроил потасовку. Исмаилов подошёл к сопернику, после чего схватил его за шею. Илич не остался в долгу и окатил россиянина водой из бутылки, после чего оба несколько раз попытались друг друга ударить. Впрочем, окружающие не восприняли конфликт всерьёз, буднично разведя бойцов по истечении инцидента.

Магомед Исмаилов рассказал, что Сергей Харитонов по уши в дерьме.