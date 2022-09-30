Фрейре: Усману дали со мной бой только из-за фамилии Нурмагомедов

36-летний бразильский боец Bellator Патрики Фрейре, обладатель пояса в лёгком весе, высказался о предстоящей защите титула в бою с представителем России Усманом Нурмагомедовым.



«Я очень рад драться против него и готов ко всему. Думаю, он не заслуживает этого титульного боя. Ему дали этот бой только из-за большой фамилии — Нурмагомедов. Вот и всё. Он никогда не дрался с кем-либо из топ-10.

Но если Bellator поставил его против меня, тогда мне придётся его уничтожить. Усман — молодой парень. Конечно, он хорош в борьбе, у него поставленный удар. Но я — Питбуль, король и чемпион. Неважно, кто против меня. Я уничтожу любого», — приводит слова Фрейре MMAJunkie.

Напомним, Усман Нурмагомедов встретится с чемпионом в лёгком весе Патрики Фрейре в соглавном бою на турнире Bellator 288. Поединок пройдёт в Чикаго 19 ноября.

Усмана Нурмагомедова доставили в Махачкалу.