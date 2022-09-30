Фрейре: Усману дали со мной бой только из-за фамилии Нурмагомедов

36-летний бразильский боец Bellator Патрики Фрейре, обладатель пояса в лёгком весе, высказался о предстоящей защите титула в бою с представителем России Усманом Нурмагомедовым.
«Я очень рад драться против него и готов ко всему. Думаю, он не заслуживает этого титульного боя. Ему дали этот бой только из-за большой фамилии — Нурмагомедов. Вот и всё. Он никогда не дрался с кем-либо из топ-10.
Но если Bellator поставил его против меня, тогда мне придётся его уничтожить. Усман — молодой парень. Конечно, он хорош в борьбе, у него поставленный удар. Но я — Питбуль, король и чемпион. Неважно, кто против меня. Я уничтожу любого», — приводит слова Фрейре MMAJunkie.
Напомним, Усман Нурмагомедов встретится с чемпионом в лёгком весе Патрики Фрейре в соглавном бою на турнире Bellator 288. Поединок пройдёт в Чикаго 19 ноября.
Усмана Нурмагомедова доставили в Махачкалу.
- 30 сентября 2022
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27
-
16:10
-
15:32
-
14:32
-
14:26
-
13:06
-
12:14
-
11:21
-
10:46
-
10:24
-
09:32
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:16
-
06:53
-
02:51
-
01:01
-
00:33
- 29 сентября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:15
-
23:02
-
22:29
-
21:48
-
21:25