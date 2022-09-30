Порье не исключил, что может перейти в бокс
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье не исключил, что он может продолжить карьеру в боксе после ухода из UFC.
«Без сомнений, UFC — лучшая организация мира в смешанных единоборствах. И мне хотелось бы закончить карьеру бойца именно здесь, но я боксёр, и я должен находиться на своём месте. Для многих большим примером стал Нейт Диаз, который после большой карьеры в UFC теперь стал свободным агентом, и впереди его ждут большие гонорары за боксёрские поединки. Я уверен, что предложения будут сыпаться ему одно за другим», — приводит слова Порье BJPenn.
В следующем поединке Порье встретится с соотечественником Майклом Чендлером. Их бой состоится 13 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).
Новость по темеПорье: наш бой с Чендлером может стать лучшим поединком столетия
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