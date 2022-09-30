Гришин успешно прошёл процедуру взвешивания перед боем с Линсом

Российский боец Максим Гришин, выступающий в полутяжёлой весовой категории, успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком с бразильцем Филипе Линсом, который состоится 1 октября на турнире UFC Вегас 61. Гришин показал на весах 93,20 кг.



Гришин в последнем поединке, который состоялся в феврале этого года, встречался с американцем Уильямом Найтом и одолел его единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. До этого Максим в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей.

Что касается Линса, то он в последнем поединке встречался с представителем Польши Марчином Прачнио и победил его единогласным решением судей.

Новость по теме Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем в UFC

Пётр Ян активно готовится к UFC 280.