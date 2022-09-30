Стал известен результат взвешивания Алексея Олейника перед боем в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжёлой весовой категории, успешно прошёл процедуру взвешивания перед поединком со шведом Илиром Латифи, который состоится 1 октября на турнире UFC Вегас 61. Олейник показал на весах 115,20 кг.
В своём последнем бою на UFC 273 в апреле Олейник задушил в первом раунде американца Джареда Вандераа, прервав серию из трёх поражений. Латифи на UFC Fight Night 189 в июне 2021 года победил раздельным решением канадца Таннера Босера.
Напомним, поединок Алексея Олейника и Илира Латифи должен был состояться на турнире UFC on ESPN 33 в марте этого года, однако шведский боец снялся из-за проблем со здоровьем.
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