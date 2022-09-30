Бой Шлеменко и Соузы на SFC 5 закончился вничью
Поделиться
Поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и представителя Бразилии Клебера Соузы на турнире SFC 5 в Омске закончился вничью.
Поединок продлился все три раунда. Первый судья отдал преимущество Александру (29-28), второй — Клеберу (28-29), а третий насчитал обоим бойцам одинаковое количество баллов (28-28).
Для Шлеменко это был 76-й бой в профессиональной карьере. Поединок против Соузы стал для Александра первым, который завершился ничейным исходом. Предыдущий бой Александр Шлеменко провёл с представителем Сербии Александром Иличем. Поединок проходил в Екатеринбурге на турнире лиги RCC. Александр проиграл нокаутом в первом раунде.
Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27
-
16:10
-
15:32
-
14:32
-
14:26
-
13:06
-
12:14
-
11:21
-
10:46
-
10:24
-
09:32
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:16
-
06:53
-
02:51
-
01:01
-
00:33
- 29 сентября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:15
-
23:02
Партнерский контент