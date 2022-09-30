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Бой Шлеменко и Соузы на SFC 5 закончился вничью

Бой Шлеменко и Соузы на SFC 5 закончился вничью
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Поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и представителя Бразилии Клебера Соузы на турнире SFC 5 в Омске закончился вничью.

Поединок продлился все три раунда. Первый судья отдал преимущество Александру (29-28), второй — Клеберу (28-29), а третий насчитал обоим бойцам одинаковое количество баллов (28-28).

Для Шлеменко это был 76-й бой в профессиональной карьере. Поединок против Соузы стал для Александра первым, который завершился ничейным исходом. Предыдущий бой Александр Шлеменко провёл с представителем Сербии Александром Иличем. Поединок проходил в Екатеринбурге на турнире лиги RCC. Александр проиграл нокаутом в первом раунде.

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