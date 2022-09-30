МОК рассмотрит ситуацию с запретом флага Украины на юниорском чемпионате Европы по боксу

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность в связи с ситуацией, возникшей на юниорском чемпионате Европы по боксу. Напомним, ранее юниорская сборная Украины по боксу приняла решение покинуть чемпионат Европы в Италии после запрета организаторов выступать под национальным флагом. Как сообщили в организации, они планируют подробно проанализировать ситуацию на заседании в декабре.



«МОК крайне обеспокоен ситуацией в IBA. Среди прочего, мы обратили внимание на тот факт, что деятельность признанной Украинской национальной федерации бокса была приостановлена ​​незадолго до Конгресса IBA по спорным причинам.



Тот факт, что юниорской сборной Украины по боксу запретили участвовать в чемпионате Европы в Италии, если она будет использовать национальную символику, такую как флаг, гимн и другие символы Украины, усиливает опасения, высказанные нами ранее», — цитирует представителя МОК Reuters.



Напомним, запрет использования национальной символики стал возможен из-за ситуации с президентом Федерации бокса Украины (ФБУ). Некоторыми СМИ сообщалось, что запрет наложила Международная боксёрская ассоциация (IBA), в которой считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, который в то же время занимает должность вице-президента IBA. При этом Министерство молодёжи и спорта Украины таковым считает Кирилла Шевченко. В IBA якобы сочли такую ситуацию «вмешательством правительства» в свою деятельность и потому наложили запрет, обязав украинских юниоров выступать под нейтральным флагом.

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