МОК рассмотрит ситуацию с запретом флага Украины на юниорском чемпионате Европы по боксу

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность в связи с ситуацией, возникшей на юниорском чемпионате Европы по боксу. Напомним, ранее юниорская сборная Украины по боксу приняла решение покинуть чемпионат Европы в Италии после запрета организаторов выступать под национальным флагом. Как сообщили в организации, они планируют подробно проанализировать ситуацию на заседании в декабре.
«МОК крайне обеспокоен ситуацией в IBA. Среди прочего, мы обратили внимание на тот факт, что деятельность признанной Украинской национальной федерации бокса была приостановлена незадолго до Конгресса IBA по спорным причинам.
Тот факт, что юниорской сборной Украины по боксу запретили участвовать в чемпионате Европы в Италии, если она будет использовать национальную символику, такую как флаг, гимн и другие символы Украины, усиливает опасения, высказанные нами ранее», — цитирует представителя МОК Reuters.
Напомним, запрет использования национальной символики стал возможен из-за ситуации с президентом Федерации бокса Украины (ФБУ). Некоторыми СМИ сообщалось, что запрет наложила Международная боксёрская ассоциация (IBA), в которой считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, который в то же время занимает должность вице-президента IBA. При этом Министерство молодёжи и спорта Украины таковым считает Кирилла Шевченко. В IBA якобы сочли такую ситуацию «вмешательством правительства» в свою деятельность и потому наложили запрет, обязав украинских юниоров выступать под нейтральным флагом.
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