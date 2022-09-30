Шлеменко прокомментировал ничейный исход боя против Соузы

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал итоги боя с представителем Бразилии Клебером Соузой на турнире SFC 5 в Омске.



Поединок продлился все три раунда и завершился ничейным исходом. Первый судья отдал преимущество Александру (29-28), второй — Клеберу (28-29), а третий насчитал обоим бойцам одинаковое количество баллов (28-28).

«Большое спасибо, что поддержали, но я удивлён решением. Клебер отлично держался. Всем спасибо», – сказал Шлеменко после боя.

Для Шлеменко это был 76-й бой в профессиональной карьере. Предыдущий поединок он провёл с представителем Сербии Александром Иличем, проиграв нокаутом в первом раунде.

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