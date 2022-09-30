Шлеменко сообщил, что проведёт ещё один поединок перед боем с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что проведёт перед поединком с Магомедом Исмаиловым ещё один бой в конце октября.



«До встречи с Магомедом Исмаиловым проведу ещё один бой, который состоится в конце октября», – сказал Шлеменко после боя.

Сегодня, 30 сентября, Александр Шлеменко провёл поединок с представителем Бразилии Клебером Соузой на турнире SFC 5 в Омске. Бой завершился ничейным исходом. Предыдущий поединок Шлеменко провёл с представителем Сербии Александром Иличем, проиграв нокаутом в первом раунде.

Поединок 38-летнего бойца с Магомедом Исмаиловым запланирован на декабрь этого года и должен пройти в Екатеринбурге на турнире RCC.

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