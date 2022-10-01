Вагабов нокаутировал Николсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов победил американца Алекса Николсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА и завершился в первом раунде досрочной победой Вагабова нокаутом.

Вагабов одержал 30-ю победу в профессиональной карьере. Он один раз потерпел поражение, ещё один бой был сведён к ничейному исходу. В предыдущем поединке, который прошёл 15 июля 2022 года, Вагаб техническим нокаутом в четвёртом раунде победил Давида Бархударяна и сохранил титул чемпиона AMC Fight Nights в полутяжёлом весе.

Для Николсона это 15-е поражение в карьере. Всего на его счету 33 боя, в 18 из которых он одержал победу.

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