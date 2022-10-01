Хирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы, Джошуа, Фьюри и Уайлдер – нет

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа отреагировал на слова экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера о том, что тот достоин быть в Зале славы бокса.

«Бог мой. Он избил Луиса Ортиса, которому уже около 52 лет. Это единственная победа над элитным супертяжем в его резюме. Ну а кого он ещё побил? Доминика Бризила? Он был неплох лет пять назад, и я не говорю это потому, что тогда с ним боксировал Джошуа, но к моменту встречи с Уайлдером он был уже слаб.



Стиверн? Это был абсолютный позор. Кто там ещё был? Эрик Молина? Да, это точно победа, достойная Зала славы. Артур Шпилька? Тот, которого Чисора нокаутировал за два раунда. Очень пугает, что он говорит подобные вещи.



Я говорю, что Энтони Джошуа с победами над Владимиром Кличко, Паркером, Поветкиным и Руисом в реванше ещё не в Зале славы. Каким бы хорошим ни был Тайсон Фьюри, я не уверен, что он уже сейчас попал бы в Зал славы.



Усик, я думаю, сделал достаточно, потому что он был абсолютным чемпионом в крузервейте и стал объединенным чемпионом в супертяжёлом дивизионе. Но Уайлдер и Зал славы? Я удивлён», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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