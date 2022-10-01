Стали известны дата и имя соперника Рината Фахретдинова на турнире UFC Fight Night

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов проведёт следующий бой против представителя Эквадора Микаэля Моралеса. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 17 декабря, сообщает журналист Марсель Дорфф в своих социальных сетях.

«Моралес проведёт бой с Ринатом Фахретдиновым на турнире UFC Fight Night 17 декабря», — написал Дорфф.

Напомним, Ринат Фахретдинов дебютировал в промоушене в начале лета этого года на турнире UFC Вегас 56. Соперником российского бойца был греческий спортсмен Андреас Михайлидис. Бой продлился все три раунда и прошёл под диктовку Фахретдинова. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Ринату.

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