Источник: Хабиб Нурмагомедов будет в углу у Белала Мухаммада на UFC 280

Спортивный комментатор Джон Аник сообщил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать в углу американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада на турнире UFC 280. Соперником Мухаммада будет непобеждённый Шон Брэди.

«Белал Мухаммад сообщил, что Хабиб Нурмагомедов будет в его углу на турнире UFC 280 в Абу-Даби», — написал Аник в своих социальных сетях.

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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