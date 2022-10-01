Источник: Хабиб Нурмагомедов будет в углу у Белала Мухаммада на UFC 280
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Спортивный комментатор Джон Аник сообщил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать в углу американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада на турнире UFC 280. Соперником Мухаммада будет непобеждённый Шон Брэди.
«Белал Мухаммад сообщил, что Хабиб Нурмагомедов будет в его углу на турнире UFC 280 в Абу-Даби», — написал Аник в своих социальных сетях.
Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб показал необычный приём на тренировке.
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