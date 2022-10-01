Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Хабиб Нурмагомедов будет в углу у Белала Мухаммада на UFC 280

Источник: Хабиб Нурмагомедов будет в углу у Белала Мухаммада на UFC 280
Комментарии

Спортивный комментатор Джон Аник сообщил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет присутствовать в углу американского бойца палестинского происхождения Белала Мухаммада на турнире UFC 280. Соперником Мухаммада будет непобеждённый Шон Брэди.

«Белал Мухаммад сообщил, что Хабиб Нурмагомедов будет в его углу на турнире UFC 280 в Абу-Даби», — написал Аник в своих социальных сетях.

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Новость по теме
Хабиб ответил тренеру Чимаева, который ранее отреагировал на критику Нурмагомедова

Хабиб показал необычный приём на тренировке.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022