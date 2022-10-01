«Если бы не Усман, то он был бы чемпионом». Кормье назвал идеального соперника для Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал американца Колби Ковингтона идеальным соперником для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Хамзат сейчас нацелился на Колби, который долгое время является вторым в рейтинге лучших бойцов полусредневего веса. Скажу это без тени сомнения — если бы не Камару Усман, то Ковингтон стал бы чемпионом мира. Мы видели, как он побеждал таких парней, как Хорхе Масвидаль и Робби Лоулер.



Это, безусловно, лучший вариант для Хамзата Чимаева на данный момент, если Леон Эдвардс захочет драться с Камару Усманом, завершая их трилогию. Колби может навязать борьбу Хамзату, хотя у Чимаева есть в этом определённое преимущество», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.