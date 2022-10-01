Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Если бы не Усман, то он был бы чемпионом». Кормье назвал идеального соперника для Чимаева

«Если бы не Усман, то он был бы чемпионом». Кормье назвал идеального соперника для Чимаева
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал американца Колби Ковингтона идеальным соперником для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Хамзат сейчас нацелился на Колби, который долгое время является вторым в рейтинге лучших бойцов полусредневего веса. Скажу это без тени сомнения — если бы не Камару Усман, то Ковингтон стал бы чемпионом мира. Мы видели, как он побеждал таких парней, как Хорхе Масвидаль и Робби Лоулер.

Это, безусловно, лучший вариант для Хамзата Чимаева на данный момент, если Леон Эдвардс захочет драться с Камару Усманом, завершая их трилогию. Колби может навязать борьбу Хамзату, хотя у Чимаева есть в этом определённое преимущество», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC? Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022