«Если бы не Усман, то он был бы чемпионом». Кормье назвал идеального соперника для Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал американца Колби Ковингтона идеальным соперником для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Хамзат сейчас нацелился на Колби, который долгое время является вторым в рейтинге лучших бойцов полусредневего веса. Скажу это без тени сомнения — если бы не Камару Усман, то Ковингтон стал бы чемпионом мира. Мы видели, как он побеждал таких парней, как Хорхе Масвидаль и Робби Лоулер.
Это, безусловно, лучший вариант для Хамзата Чимаева на данный момент, если Леон Эдвардс захочет драться с Камару Усманом, завершая их трилогию. Колби может навязать борьбу Хамзату, хотя у Чимаева есть в этом определённое преимущество», — приводит слова Кормье BJ Penn.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
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