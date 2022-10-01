Макгрегор — Биспингу: я проломлю тебе голову, держи моё имя подальше от своего рта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор резко ответил бойцу смешанного стиля Майклу Биспингу, который ранее призвал ирландца «убедиться, что взял с собой телохранителей», когда захочет выяснить с ним отношения.
«Биспинг, ты маленький спринтер, я проломлю тебе голову. Ты хреновый боец и актёр. Вы все это увидите. Ты хочешь пойти на войну? Ты хочешь подраться? Биспинг, ты маленькая сосиска. Я попрошу охрану подставить тебя, когда ты снова будешь в Вегасе. Держи моё имя подальше от своего грёбаного рта или я войду к тебе через парадную дверь», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.
Макгрегор ранее высмеял Биспинга и некоторых других бойцов, пробующих себя в качестве актёров. Майкл после завершения карьеры в UFC неоднократно принимал участие в съёмках фильмов.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.
- 1 октября 2022
-
15:14
-
13:19
-
12:08
-
10:10
-
09:48
-
09:14
-
06:25
-
00:59
-
00:52
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:02
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27
-
16:10
-
15:32
-
14:32
-
14:26
-
13:06
-
12:14
-
11:21
-
10:46
-
10:24
-
09:32