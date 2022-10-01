Макгрегор — Биспингу: я проломлю тебе голову, держи моё имя подальше от своего рта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор резко ответил бойцу смешанного стиля Майклу Биспингу, который ранее призвал ирландца «убедиться, что взял с собой телохранителей», когда захочет выяснить с ним отношения.

«Биспинг, ты маленький спринтер, я проломлю тебе голову. Ты хреновый боец и актёр. Вы все это увидите. Ты хочешь пойти на войну? Ты хочешь подраться? Биспинг, ты маленькая сосиска. Я попрошу охрану подставить тебя, когда ты снова будешь в Вегасе. Держи моё имя подальше от своего грёбаного рта или я войду к тебе через парадную дверь», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Макгрегор ранее высмеял Биспинга и некоторых других бойцов, пробующих себя в качестве актёров. Майкл после завершения карьеры в UFC неоднократно принимал участие в съёмках фильмов.

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