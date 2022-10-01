Промоутер Джошуа назвал альтернативного соперника для Фьюри, если он откажется от боя

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, раскритиковал действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри за желание провести поединок с сирийцем Мануэлем Чарром.

По мнению Хирна, Фьюри в случае срыва боя с Джошуа мог бы встретиться с соседом по промоушену и соотечественником Джо Джойсом.

«Я зашёл в социальные сети и увидел, что он снова вызвал на бой Мануэля Чарра. Он говорит о нём так, как будто это статусный супертяжеловес: «Ты единственный, Мануэль, у кого есть мужество». Этого парня даже нет в рейтингах.

Это ужасный мисматч. Если Фьюри не хочет драться с Джошуа, почему бы ему не сразиться с Джо Джойсом. Он готов, и у них одна промоутерская компания», – сказал Хирн в интервью Dubai Eye.