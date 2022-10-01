Промоутер Джошуа назвал альтернативного соперника для Фьюри, если он откажется от боя
Поделиться
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, раскритиковал действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри за желание провести поединок с сирийцем Мануэлем Чарром.
По мнению Хирна, Фьюри в случае срыва боя с Джошуа мог бы встретиться с соседом по промоушену и соотечественником Джо Джойсом.
«Я зашёл в социальные сети и увидел, что он снова вызвал на бой Мануэля Чарра. Он говорит о нём так, как будто это статусный супертяжеловес: «Ты единственный, Мануэль, у кого есть мужество». Этого парня даже нет в рейтингах.
Это ужасный мисматч. Если Фьюри не хочет драться с Джошуа, почему бы ему не сразиться с Джо Джойсом. Он готов, и у них одна промоутерская компания», – сказал Хирн в интервью Dubai Eye.
Новость по темеХирн: Усик сделал достаточно, чтобы попасть в Зал славы, Джошуа, Фьюри и Уайлдер — нет
Комментарии
- 1 октября 2022
-
17:39
-
17:22
-
16:57
-
15:14
-
13:19
-
12:08
-
10:10
-
09:48
-
09:14
-
06:25
-
00:59
-
00:52
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:02
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
-
19:43
-
19:27
-
18:48
-
18:46
-
17:59
-
17:15
-
16:27
-
16:10
-
15:32
-
14:32
-
14:26
-
13:06
-
12:14
-
11:21
Партнерский контент