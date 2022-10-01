Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отец Фьюри назвал трёх возможных соперников в случае срыва боя с Джошуа

Отец Фьюри назвал трёх возможных соперников в случае срыва боя с Джошуа
Комментарии

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его возможных соперниках в случае срыва поединка с соотечественником Энтони Джошуа.

«Крайне сомнительно, что поединок состоится в этом году. Мы преследовали Джошуа и его команду как никогда ради организации боя. Но они просто не хотят этого. Я считаю, что Джошуа сомневается.

Вы знаете, контракт находится у них уже долгое время. И ничего не происходит. Они пытаются растянуть переговоры на два года, но мы не хотим этого. Тайсон установил срок, потому что хочет, чтобы контракт был подписан. Он хочет начать подготовку, а затем приступить к делу.

Мы смотрим и на других парней. Смотрим на Энди Руиса, Луиса Ортиса и Филипа Хрговича. На тех, кто хочет драться. Это хорошие сделки», – приводит слова Фьюри-старшего Sportsmail.

Новость по теме
Промоутер Джошуа назвал альтернативного соперника для Фьюри, если он откажется от боя
Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022