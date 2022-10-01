Отец Фьюри назвал трёх возможных соперников в случае срыва боя с Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о его возможных соперниках в случае срыва поединка с соотечественником Энтони Джошуа.
«Крайне сомнительно, что поединок состоится в этом году. Мы преследовали Джошуа и его команду как никогда ради организации боя. Но они просто не хотят этого. Я считаю, что Джошуа сомневается.
Вы знаете, контракт находится у них уже долгое время. И ничего не происходит. Они пытаются растянуть переговоры на два года, но мы не хотим этого. Тайсон установил срок, потому что хочет, чтобы контракт был подписан. Он хочет начать подготовку, а затем приступить к делу.
Мы смотрим и на других парней. Смотрим на Энди Руиса, Луиса Ортиса и Филипа Хрговича. На тех, кто хочет драться. Это хорошие сделки», – приводит слова Фьюри-старшего Sportsmail.
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