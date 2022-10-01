Действующий чемпион Bellator предложил бой Жозе Альдо, ушедшему из MMA

Действующий чемпион Bellator в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Патрисио Фрейре высказался о потенциальном поединке с экс-чемпионом WEC и UFC легендарным соотечественником Жозе Альдо.

«Чувствуется, что в его решении уйти была эмоция. У него хорошее финансовое положение, однако я считаю, что, несмотря на возраст, его запал ещё не иссяк. Сейчас он наслаждается рождением сына, женитьбой, и, когда у него снова появится желание, он выступит снова. Возможно, по правилам бокса. Он также может провести мегафайт, теперь у него нет контракта. Мир открылся для него ещё раз.

Сразиться с ним в расцвете сил? Это было бы здорово, не так ли? Бой ответил бы на вопрос о лучшем полулегковесе. У нас похожая статистика: число побед, защит титула, число приёмов и нокаутов, а также время владения титулом», – сказал Фрейре в рамках подкаста Trocação Franca.