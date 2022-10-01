Боб Арум назвал победителя возможного боя Геннадий Головкин — Джермалл Чарло

Глава промоушена Top Rank Боб Арум высказался о потенциальном объединительном поединке в среднем весе (до 72,6 кг) между казахстанским ветераном Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO) и американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

«Я бы сказал, что Чарло победит на данном этапе. Я не считаю, что он смог бы соревноваться с GGG на пике его карьеры. Однако лучшего GGG уже давно нет. Поэтому я бы поставил на Чарло в этом бою», – приводит слова функционера издание BoxingScene.

Напомним, ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) обязала Головкина приступить к переговорам с регулярным чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO). Согласно постановлению, команды боксёров обязаны достичь соглашения до 23 октября, чтобы избежать промоутерских торгов.