Дастин Порье рассказал о сорвавшемся бое с Нейтом Диазом на UFC 279
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье рассказал о своей попытке выступить на коротком уведомлении против соотечественника Нейта Диаза на турнире UFC 279, который состоялся 12 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Звонок от UFC стал сюрпризом. Мой тренер Майк Браун прилетел в Луизиану накануне, у него был день рождения. Я ел пасту, поэтому был немного тяжёлым в то утро, когда мне позвонили. Мне предложили бой, и я согласился.
К счастью, у меня есть друзья, которые могут привезти меня в Вегас в кратчайшие сроки. Всё шло хорошо, но я считаю, что в конечном итоге всё застопорилось из-за атлетической комиссии. Тони уже прошёл взвешивание, и они захотели пойти по этому пути», – приводит слова бойца MMA Mania.
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