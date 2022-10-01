Джо Роган объяснил, почему Фрэнсис Нганну добился бы успеха в боксе
Поделиться
Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну добился бы успеха в профессиональном боксе.
«Фрэнсис Нганну – это суператлет. Когда он был ребёнком, то работал на песчаных карьерах. Это безумие, он настоящий фрик, 120 природных килограммов. И он бьёт сильнее, чем кто-либо. Он является рекордсменом по удару на силометре.
Деонтей Уайлдер, вероятно, является опаснейшим нокаутёром в истории. Если и существует такой же парень, так это Фрэнсис. И если бы он пошёл в бокс, а не MMA… Ему не нужно учиться бить ногами, нужно лишь научиться двигать головой и попадать по людям. 120 натуральных килограммов. Невероятная сила», – сказал Роган в рамках своего YouTube-подкаста.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
00:20
-
00:11
-
00:00
- 1 октября 2022
-
23:06
-
22:52
-
22:27
-
22:10
-
21:04
-
21:04
-
20:32
-
19:39
-
19:07
-
18:47
-
18:29
-
17:39
-
17:22
-
16:57
-
15:14
-
13:19
-
12:08
-
10:10
-
09:48
-
09:14
-
06:25
-
00:59
-
00:52
- 30 сентября 2022
-
23:50
-
23:14
-
23:02
-
21:50
-
21:48
-
21:16
-
20:38
-
20:29
-
20:02
Партнерский контент