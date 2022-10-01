Джо Роган объяснил, почему Фрэнсис Нганну добился бы успеха в боксе

Звёздный комментатор UFC Джо Роган считает, что действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну добился бы успеха в профессиональном боксе.

«Фрэнсис Нганну – это суператлет. Когда он был ребёнком, то работал на песчаных карьерах. Это безумие, он настоящий фрик, 120 природных килограммов. И он бьёт сильнее, чем кто-либо. Он является рекордсменом по удару на силометре.

Деонтей Уайлдер, вероятно, является опаснейшим нокаутёром в истории. Если и существует такой же парень, так это Фрэнсис. И если бы он пошёл в бокс, а не MMA… Ему не нужно учиться бить ногами, нужно лишь научиться двигать головой и попадать по людям. 120 натуральных килограммов. Невероятная сила», – сказал Роган в рамках своего YouTube-подкаста.