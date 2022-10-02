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Шон Портер оценил шансы Энтони Джошуа в бою с Тайсоном Фьюри

Шон Портер оценил шансы Энтони Джошуа в бою с Тайсоном Фьюри
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор, американец Шон Портер оценил шансы британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в бою с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Я не думаю, что Джошуа вернётся в декабре, меня бы это удивило. Но я с нетерпением жду боя, потому что мне нравится Тайсон Фьюри. Я считаю его лучшим супертяжеловесом в мире.

Однако нельзя недооценивать Энтони Джошуа. Два поражения подряд не гарантируют того, что он проиграет Фьюри. Но я оцениваю его выступления, и я не вижу, что он дотянет до победы. Хотя, если Роберт Гарсия останется в его команде, это будет интересно. Кто-то считает, что он не подходит Джошуа, но я не согласен. То же касается и Уайлдера. Да, он не побил Фьюри, но мы увидели его разные версии», – сказал Портер в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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