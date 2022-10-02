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Джо Джойс вызвался стать заменой Фьюри в поединке против Джошуа в декабре

Джо Джойс вызвался стать заменой Фьюри в поединке против Джошуа в декабре
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Британский претендент в супертяжёлом весе Джо Джойс (15-0, 14 KO) сообщил в социальных сетях, что готов сразиться со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, если у последнего не получится достигнуть соглашения с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Если Фьюри и Эй Джей не подерутся, тогда я сделаю шаг вперёд. Будет непросто подготовиться к 3 декабря, но, Эдди Хирн, ты можешь позвонить своему новому лучшему другу Фрэнку Уоррену, и я выступлю 17 декабря против Эй Джея. Этот бой легко организовать!» – написал боец.

Напомним, в своём последнем бою Джойс нокаутировал новозеландского экс-чемпиона Джозефа Паркера (30-3, 21 KO), нанеся ему первое досрочное поражение в карьере.

Ранее о желании подраться с Фьюри заявил бывший объединённый чемпион дивизиона американец Энди Руис.

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