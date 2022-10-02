Литовский боец Юлия Столяренко проиграла четвёртый бой в UFC из последних пяти

Завершился поединок турнира UFC Вегас 61, который в настоящий момент проходит в Лас-Вегасе (США).

Дебютантка организации 28-летняя американка Челси Чендлер (4-1) встретилась с 29-летней представительницей Литвы Юлией Столяренко (10-6-2). Победу техническим нокаутом в первом раунде одержала Чендлер.

Поражение стало для Столяренко четвёртым в последних пяти выступлениях. Ранее она проиграла россиянке Яне Куницкой, американке Джулии Авиле и канадке Алексис Дэвис.

Напомним, в главном бою турнира UFC Вегас 61 пятый номер женского минимального веса (до 52 кг) американка Маккензи Дерн бросит вызов китаянке Сяонань Янь (6). Победительница станет одной из вероятных претенденток на титул, который удерживает Карла Эспарза.