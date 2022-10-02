Дэвин Хэйни назвал фаворита в бою Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни высказался о потенциальном поединке звёздных соотечественников Райана Гарсии (23-0, 19 KO) и Джервонты Дэвиса (27-0, 25 KO).

«Я не думаю, что кто-либо из них собирается драться. Я был бы удивлён, если бы это произошло. Хотя это бокс, и здесь всякое может случиться. Но я был бы удивлён.

Сейчас я выберу в качестве фаворита Гарсию, однако Дэвис способен нокаутировать одним ударом. Впрочем, как и Райан. Райан намного больше, он быстрее, но у Дэвиса больше опыта. Думаю, что это хороший поединок», – приводит слова Хэйни издание BoxingScene.

Ранее в интервью Хэйни раскритиковал нахождение в рейтинге pound-for-pound украинца Василия Ломаченко.