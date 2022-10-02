Алексей Олейник единогласным решением судей проиграл Илиру Латифи

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 состоялся бой с участием россиянина Алексея Олейника и шведа Илира Латифи. Олейник проиграл единогласным решением судей.



45-летний Удав потерпел поражения в четырёх из последних пяти поединков. А Латифи сразу после победы над Олейником объявил о завершении карьеры.



Бой между тяжеловесами изначально должен был состояться в марте, но швед под предлогом болезни снялся с соревнований. Россиянин получил замену 9 апреля и болевым приёмом победил Джареда Вандераа из США.



Алексей Олейник провёл 78 официальных поединков, в которых одержал 60 побед, но большую часть болевым или удушающим приёмом – 47. Илир Латифи на несколько лет моложе него – ему 39. За свою профессиональную карьеру швед принял участие в 25 боях, теперь в его активе 16 побед.