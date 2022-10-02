Ислам Мамедов единогласным решением победил Ника Брауна на турнире Bellator 286

Российский боец Bellator Ислам Мамедов провёл свой третий бой в промоушене, одержав победу в поединке с американцем Ником Брауном.
Бой в рамках турнира Bellator 286, который состоялся в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США), продлился все три раунда, а судьи единогласным решением отдали победу уроженцу Дагестана, представляющему город Дербент.
Предыдущий бой Мамедов проводил в мае этого года на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Ислам встретился с представителем США Заком Зейном и победил его за две минуты сабмишеном. А последний до противостояния с Брауном поединок в Bellator у Мамедова был с Бенсоном Хендерсоном. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Его первый бой в промоушене датирован 31 июля 2021 года (победа над Брентом Примусом).
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