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Ислам Мамедов единогласным решением победил Ника Брауна на турнире Bellator 286

Ислам Мамедов единогласным решением победил Ника Брауна на турнире Bellator 286
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Российский боец Bellator Ислам Мамедов провёл свой третий бой в промоушене, одержав победу в поединке с американцем Ником Брауном.

Бой в рамках турнира Bellator 286, который состоялся в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США), продлился все три раунда, а судьи единогласным решением отдали победу уроженцу Дагестана, представляющему город Дербент.

Bellator 2022. Bellator 286, Лонг-Бич, США
Ислам Мамедов (W) - Ник Браун
02 октября 2022, воскресенье. 04:40 МСК
Ислам Мамедов
Окончено
UD
Ник Браун

Предыдущий бой Мамедов проводил в мае этого года на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Ислам встретился с представителем США Заком Зейном и победил его за две минуты сабмишеном. А последний до противостояния с Брауном поединок в Bellator у Мамедова был с Бенсоном Хендерсоном. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей. Его первый бой в промоушене датирован 31 июля 2021 года (победа над Брентом Примусом).

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