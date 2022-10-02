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Джейк Пол: работаю над своим дебютом в MMA

Джейк Пол: работаю над своим дебютом в MMA
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25-летний американский боксёр и видеоблогер Джейк Пол сообщил, что может дебютировать в смешанных единоборствах.

«Скоро у меня будет объявление. Я могу только намекнуть, что работаю с одной крупной организацией над дебютом в MMA. Я хочу сделать это.

Хавьер Мендес сказал, что готов меня тренировать. Так что я уеду в Aкадемию кикбоксинга. Мне, наверное, понадобится год-полтора, чтобы освоиться. Я уже знаю джиу-джитсу… Я хочу уметь там всё. Я также знаю, как бороться.

Когда я окажусь в октагоне, я хочу чувствовать, что умею всё. Как минимум нужно освоить защиту от лоу-киков. Бороться уже я умею», — приводит слова Пола BJ Penn.

Напомним, на счету Джейка Пола пять боксёрских поединков – он дважды побеждал Тайрона Вудли, а также Бена Аскрена, Нейта Робинсона и Али Эсон Гиба.

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