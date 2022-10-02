Кремлёв: пора позволить спортсменам России и Беларуси участвовать во всех соревнованиях

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлёв прокомментировал запрет украинским боксёрам участвовать в соревнованиях под флагом РФ.

«Совет директоров проголосовал за отстранение Национальной федерации, а не спортсменов. Своим решением Совет директоров IBA освободил украинских спортсменов от дисквалификации и дополнительно предусмотрел покрытие расходов украинских спортсменов на участие в официальных чемпионатах IBA.

Детали их участия и использования национальных знаков различия уже согласованы. Я повторяю, что всем боксёрам должно быть разрешено выступать под своим национальным флагом, несмотря ни на что.



Боксёры борются не ради медалей, а за то, чтобы представлять свои страны. Спорт вне политики: там, где он начинается, политика заканчивается. IBA здесь, чтобы защитить каждого боксера, независимо от политической ситуации на его родине.



Сейчас настало время разрешить всем остальным спортсменам России и Беларуси участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны. И МОК, и международные федерации должны защищать всех спортсменов, и не должно быть дискриминации по национальному признаку. Долг каждого из нас — держать спорт и спортсменов подальше от политики. IBA и я лично готовы поддержать такую ​​совместную инициативу, и я призываю всех быть на высоте и оставить наших спортсменов вне политики», — приводит слова Кремлёва официальный сайт IBA.

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