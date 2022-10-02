Результаты всех боёв UFC Vegas 61 с главным поединком Сяонань Янь — Маккензи Дёрн

В ночь с 1 на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 61. В рамках главного события вечера китаянка Сяонань Янь встречалась с американкой Маккензи Дёрн.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Сяонань Янь победила Маккензи Дёрн решением большинства судей (48-47, 48-47, 47-47).
Рэнди Браун победил Франсиско Триналдо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Раони Барселос победил Тревина Джонса единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27).
Содик Юсуфф победил Дона Шайниса удушающим приёмом.
Майк Дэвис победил Вячеслава Борщёва единогласным решением (29-28, 30-26, 30-26).
Даниэль Густаво Сантос победил Джона Кастанеду нокаутом.
Илир Латифи победил Алексея Олейника единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Жоаким Силва победил Джесси Ронсона техническим нокаутом.
Брендан Аллен победил Криштофа Йотко удушающим приёмом.
Челси Чендлер победила Юлию Столяренко техническим нокаутом.
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