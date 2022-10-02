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Результаты всех боёв UFC Vegas 61 с главным поединком Сяонань Янь — Маккензи Дёрн

Результаты всех боёв UFC Vegas 61 с главным поединком Сяонань Янь — Маккензи Дёрн
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В ночь с 1 на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 61. В рамках главного события вечера китаянка Сяонань Янь встречалась с американкой Маккензи Дёрн.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Сяонань Янь победила Маккензи Дёрн решением большинства судей (48-47, 48-47, 47-47).

Рэнди Браун победил Франсиско Триналдо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Раони Барселос победил Тревина Джонса единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27).

Содик Юсуфф победил Дона Шайниса удушающим приёмом.

Майк Дэвис победил Вячеслава Борщёва единогласным решением (29-28, 30-26, 30-26).

Даниэль Густаво Сантос победил Джона Кастанеду нокаутом.

Илир Латифи победил Алексея Олейника единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Жоаким Силва победил Джесси Ронсона техническим нокаутом.

Брендан Аллен победил Криштофа Йотко удушающим приёмом.

Челси Чендлер победила Юлию Столяренко техническим нокаутом.

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