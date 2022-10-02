Результаты всех боёв UFC Vegas 61 с главным поединком Сяонань Янь — Маккензи Дёрн

В ночь с 1 на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 61. В рамках главного события вечера китаянка Сяонань Янь встречалась с американкой Маккензи Дёрн.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Сяонань Янь победила Маккензи Дёрн решением большинства судей (48-47, 48-47, 47-47).



Рэнди Браун победил Франсиско Триналдо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).



Раони Барселос победил Тревина Джонса единогласным решением (30-25, 30-27, 30-27).



Содик Юсуфф победил Дона Шайниса удушающим приёмом.



Майк Дэвис победил Вячеслава Борщёва единогласным решением (29-28, 30-26, 30-26).



Даниэль Густаво Сантос победил Джона Кастанеду нокаутом.



Илир Латифи победил Алексея Олейника единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).



Жоаким Силва победил Джесси Ронсона техническим нокаутом.



Брендан Аллен победил Криштофа Йотко удушающим приёмом.



Челси Чендлер победила Юлию Столяренко техническим нокаутом.