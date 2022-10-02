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Хабиб одним словом отреагировал на победу Ислама Мамедова в Bellator

Хабиб одним словом отреагировал на победу Ислама Мамедова в Bellator
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу российского бойца Bellator Ислама Мамедова в поединке с американцем Ником Брауном.

«Ракета», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Исламом Мамедовым и Ником Брауном состоялся в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 286. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу уроженцу Дагестана, представляющему город Дербент.

Предыдущий бой Мамедов проводил в мае этого года на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 47. Ислам встретился с представителем США Заком Зейном и победил его за две минуты сабмишеном.

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