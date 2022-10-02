Журналистов не допустили на турнир UFC Vegas 61 из-за визита Марка Цукерберга

Журналисты не были допущены на турнир UFC Vegas 61, который состоялся в ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США). Причиной этого стал визит на арену знаменитого американского предпринимателя Марка Цукерберга, сообщает MMAJunkie.

По информации источника, в начале недели представители СМИ, получившие аккредитацию, смогли присутствовать на пресс-конференции, а также на процедуре официального взвешивания. Однако в UFC объявили, что пресса не получит разрешение на освещение боёв.



Сообщалось, что на мероприятии будет присутствовать Марк Цукерберг, поэтому единственным представителем прессы там был ESPN, который является вещательным партнёром UFC и транслирует бои на своём сервисе.

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