Нейта Диаза вызвал на бой экс-чемпион мира по боксу в четырёх дивизионах

Экс-чемпион мира по боксу в четырёх дивизионах Эдриен Бронер вызвал на бой американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза.

«Нейт Диаз, ты ведь хочешь попробовать себя в боксе. Ну что же, я могу дать тебе всё, что ты ищешь», — написал Бронер в своих социальных сетях.

Последний раз Эдриен Бронер выходил на ринг в феврале 2021 года и одержал победу над пуэрториканцем Джовани Сантьяго единогласным решением судей.

На турнире UFC 279 Нейт Диаз провёл последний по контракту бой, финишировав соотечественника Тони Фергюсона. После победы Диаз сначала объявил об уходе из промоушена, а затем и вовсе сообщил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах, чтобы попробовать себя в таких видах спорта, как бокс, кикбоксинг или джиу-джитсу.

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