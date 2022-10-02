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Боб Арум назвал причину проблем в переговорах между Фьюри и Джошуа

Боб Арум назвал причину проблем в переговорах между Фьюри и Джошуа
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Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), объяснил проблемы в переговорах с двукратным чемпионом дивизиона Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Эдди Хирн всё тормозит, потому что не хочет, чтобы поединок состоялся. А почему он этого не хочет? Потому что Джошуа проиграл в трёх из своих последних пяти боёв. И проиграет ещё раз, если сразится с Тайсоном Фьюри, поэтому Хирн является препятствием.

Я не знаю ни о каких проблемах, он отправляет черновой вариант контракта, команда Фьюри отвечает, а затем мы не получаем от Эдди известий в течение нескольких дней. Он будет буксовать до тех пор, пока переговоры не сойдут на нет», – приводит слова Арума издание talkSPORT.

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