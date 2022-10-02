Менеджер Усика оценил вероятность организации боя с Уайлдером

Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), оценил вероятность организации поединка с именитым американским ветераном Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Это очень вероятный бой. На самом деле это Александр позвонил мне и сказал: «Если Фьюри не будет свободен и мы не сможем подраться с ним, тогда бы я хотел сразиться с Деонтеем Уайлдером. Итак, я спросил его почему, и он ответил: «Потому что это опасный боец, и мне нравится это», – приводит слова функционера издание talkSPORT.

Напомним, Уайлдер вернётся на ринг 16 октября в Нью-Йорке (США) и встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO). Поединок станет полуфиналом отборочного мини-турнира от WBC.