Менеджер Усика оценил вероятность организации боя с Уайлдером
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Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), оценил вероятность организации поединка с именитым американским ветераном Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
«Это очень вероятный бой. На самом деле это Александр позвонил мне и сказал: «Если Фьюри не будет свободен и мы не сможем подраться с ним, тогда бы я хотел сразиться с Деонтеем Уайлдером. Итак, я спросил его почему, и он ответил: «Потому что это опасный боец, и мне нравится это», – приводит слова функционера издание talkSPORT.
Напомним, Уайлдер вернётся на ринг 16 октября в Нью-Йорке (США) и встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO). Поединок станет полуфиналом отборочного мини-турнира от WBC.
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