Тренер Ковалёва объяснил, почему Рамирес опасен для Бивола
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Джеймс Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалёва, высказался о предстоящем титульном поединке между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Интересный бой. Интересный, потому что Рамирес идёт вперёд. Я ещё не видел, чтобы кто-то оказывал на Бивола такое давление. И ключевой вопрос заключается в том, справится ли он с прессингующим левшой.
Рамирес большой и активный, он боксирует из разных углов. Это действительно хороший поединок для бокса. Будет интересно», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее Рамирес заявил, что считает Бивола вторым полутяжеловесом в мире.
Новость по темеРамирес: всегда считал Бивола вторым полутяжеловесом в мире
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