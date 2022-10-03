Андре Уорд назвал бойца, которого избегает Сауль Альварес
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд заявил, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес избегает поединка с американским нокаутёром Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 KO), выступающим во втором среднем весе (до 76,2 кг).
«Промоутеры знают, как сделать так, чтобы Канело подрался с какими-то парнями, а от каких-то держался подальше. Бой с Бенавидесом не состоится сейчас. И не состоится по той причине, потому что это опасно», – сказал Уорд в интервью ESPN.
Дэвиду Бенавидесу 25 лет. Боец является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе. В своём последнем бою в мае он досрочно остановил в третьем раунде канадского экс-чемпиона на категорию ниже Давида Лемье.
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