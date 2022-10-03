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Шон Портер оценил шансы Альвареса в реванше с Биволом после победы над Головкиным

Шон Портер оценил шансы Альвареса в реванше с Биволом после победы над Головкиным
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор, американец Шон Портер не считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес убедил боксёрскую общественность в своей способности победить российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

«Я ожидал, что Канело будет доминировать над Головкиным. Я считал, что на данный момент они находятся на разных уровнях, однако Канело этого не показал. И этот факт наводит меня на мысль, что он не будет подготовлен так, как должен, к реваншу с Дмитрием Биволом.

Канело не был подготовлен должным образом к Биволу. У него не было нескольких планов на выступление. Он не вносил коррективы. Я считал, что в бою с GGG мы увидим доминирование Канело, но мы не увидели ничего особенного», – сказал Портер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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