Дядя Фьюри: Усик хочет подраться с Канело, чтобы не встречаться с Тайсоном
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Джон Фьюри, дядя и бывший тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что украинец Александр Усик избегает его звёздного племянника.
«Тайсон будет преследовать их всех и безжалостно избивать. Он отдубасит их так, как их ещё никогда не били, и они это знают.
Усик собирается подраться с Канело, чтобы избежать встречи с Тайсоном Фьюри. Усик хочет заработать как можно больше денег на поясах, прежде чем ему придётся встретиться с Цыганским королём. Он понимает, что пояса уйдут. Он может заработать с Канело, а затем заработать ещё больше в бою с Тайсоном. Но он понимает, что победа над Тайсоном – невыполнимая задача для него», – приводит слова наставника издание talkSPORT.
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