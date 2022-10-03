Макгрегор показал актуальную физическую форму и продемонстрировал, как улучшает её. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, 34-летний ирландский боец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам свою нынешнюю физическую форму, а также несколько фото, где демонстрируется, как он работает на мяче для фитнеса.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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