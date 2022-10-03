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Би-Джей Пенн отреагировал на актуальную физическую форму 53-летнего Даны Уайта. Фото

Би-Джей Пенн отреагировал на актуальную физическую форму 53-летнего Даны Уайта. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би-Джей Пенн разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на недавнее фото 53-летнего президента UFC Даны Уайта, на котором он демонстрирует нынешнюю физическую форму.

«Дана Уайт заставил 53 выглядеть легко», — написал Пенн, добавив к сообщению фото президента UFC.

Фото: https://twitter.com/bjpenndotcom

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт:

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