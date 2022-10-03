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Харитонов высказался о целесообразности для Олейника завершить карьеру

Харитонов высказался о целесообразности для Олейника завершить карьеру
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о поражении соотечественников Алексея Олейника и Вячеслава Борщёва на турнире UFC Вегас 61. Напомним, Олейник проиграл шведу Илиру Латифи, а Борщёв — американцу Майку Дэвису.

«Не стоит обращать много внимания на поражения наших парней на турнире UFC. Алексей молодец, в свои 46 лет дерётся, красавец. Проиграл, да, но бывает всякое. Не думаю, что ему стоит завершать карьеру, понятно, что возраст приличный, но у него ещё есть запал. Насчёт Борщёва — хороший парень, 30 лет всего, поражения всегда бывают. Бывало, что у некоторых чемпионов были сначала поражения, а потом победы. Всё зависит от того, сможет ли человек собраться или нет», — приводит слова Харитонова «РБК-Спорт».

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:

Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка
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