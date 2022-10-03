«Время показывать свой уровень». Исмагулов — о бое с Царукяном в UFC

Известный боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке с россиянином Армоном Царукяном.
«Ещё один бой — это возможность быть ближе к цели. 17 декабря очередной бой. Уверен, многим он будет интересен. Время показывать свой уровень», — написал Исмагулов.
Бой между Царукяном и Исмагуловым должен состояться 17 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. В своём последнем поединке Арман потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением представителю Польши Матеушу Гамроту. На счету Царукяна 21 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Исмагулов в последнем поединке одолел шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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