«Время показывать свой уровень». Исмагулов — о бое с Царукяном в UFC

Известный боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке с россиянином Армоном Царукяном.



«Ещё один бой — это возможность быть ближе к цели. 17 декабря очередной бой. Уверен, многим он будет интересен. Время показывать свой уровень», — написал Исмагулов.



Бой между Царукяном и Исмагуловым должен состояться 17 декабря на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 66. В своём последнем поединке Арман потерпел второе поражение в UFC, уступив единогласным решением представителю Польши Матеушу Гамроту. На счету Царукяна 21 бой в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. Исмагулов в последнем поединке одолел шведско-грузинского бойца Гурама Кутателадзе.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC: