Менеджер Усика назвал дату, когда он будет готов провести бой с Фьюри
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Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), заявил, что его клиент будет готов провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри в начале декабря нынешнего года.
«Надеюсь, всё сложится. Посмотрим, как будет. Я слышал, что Фьюри хочет провести бой 3 декабря. С этим у нас нет больших проблем. Но, с другой стороны, это бокс, и всякое может случиться: в дело может вмешаться перелом и тому подобные вещи, так что трудно предсказать, но, скрестив пальцы, мы будем готовы на 100 процентов. Так что, если бой не состоится, не вините нашу команду», — приводит слова Климаса talkSPORT.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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