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Хамитов обратился к Евлоеву после анонса его следующего боя в UFC

Хамитов обратился к Евлоеву после анонса его следующего боя в UFC
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Казахстанский боец Куат Хамитов пожелал удачи россиянину Мовсару Евлоеву в предстоящем поединке с представителем США Брайсом Митчеллом. Противостояние состоится на турнире UFC Вегас 64 в ночь с 5 на 6 ноября мск.

«5 ноября. Сделаем это снова», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

«Удачи, брат», — написал в комментариях Хамитов.

Напомним, Мовсар идёт на серии из шести побед с момента своего дебюта в промоушене Даны Уайта. В последнем поединке, который прошёл в июне этого года, он единогласным решением одолел Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв. В последний раз он дрался в марте и единогласным решением победил Эдсона Барбозу.

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