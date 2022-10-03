Хамитов обратился к Евлоеву после анонса его следующего боя в UFC
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Казахстанский боец Куат Хамитов пожелал удачи россиянину Мовсару Евлоеву в предстоящем поединке с представителем США Брайсом Митчеллом. Противостояние состоится на турнире UFC Вегас 64 в ночь с 5 на 6 ноября мск.
«5 ноября. Сделаем это снова», — написал Евлоев в своих социальных сетях.
«Удачи, брат», — написал в комментариях Хамитов.
Напомним, Мовсар идёт на серии из шести побед с момента своего дебюта в промоушене Даны Уайта. В последнем поединке, который прошёл в июне этого года, он единогласным решением одолел Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв. В последний раз он дрался в марте и единогласным решением победил Эдсона Барбозу.
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