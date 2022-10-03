45-летний Алексей Олейник рассказал, почему не станет завершать карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств, 45-летний Алексей Олейник рассказал, что в случае, если прекратит выходить в октагон, лишится своего единственного источника дохода.
«Я зарабатываю за это хорошие деньги. Если я не буду драться, я их не получу. А это большие деньги, на которые можно жить долгое время. У меня нет бизнеса или другого источника дохода. Я всю свою жизнь занимаюсь тренировками и коучингом, а семья у меня довольно большая. Мои знания о боевых искусствах — моё самое большое достояние», — приводит слова Олейника издание MMA News.
Напомним, в последнем бою Олейник уступил представителю Швеции Илиру Латифи. Алексей встречался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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