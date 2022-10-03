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Завуров: Хабиб говорил: «Хватит, завязывай уже с этим»

Завуров: Хабиб говорил: «Хватит, завязывай уже с этим»
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Президент EFC Шамиль Завуров разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым из Сингапура.

«Отлично провели эти выходные с братом Хабибом в Сингапуре. Помню, как он мне говорил, когда я ещё цеплялся за бои и не хотел заканчивать. Хватит, завязывай уже с этим. Будем просто отдыхать, ездить по миру, и не нужно будет искать зал, где бы потренироваться», — написал Завуров.

Фото: Из личного архива Шамиля Завурова

Фото: Из личного архива Шамиля Завурова

Напомним, прощальный поединок Завуров провёл с Нариманом Аббасовым в сентябре прошлого года. Бой завершился уже в первом раунде победой Аббасова техническим нокаутом. Таким образом, была прервана серия из пяти побед Завурова.

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