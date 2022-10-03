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Александр Емельяненко посетил матч КХЛ и спел гимн России

Александр Емельяненко посетил матч КХЛ и спел гимн России
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как ходил на хоккейный матч между Динамо» и «Северсталью» (4:3).

«Россия!» — подписал видео Александр.

Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в vk.

Напомним, последний бой Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок. Ранее Александр рассказал, что следующий бой проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок состоится 6 ноября на арене ЦСКА.

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