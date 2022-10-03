Биспинг отреагировал на грубые слова Макгрегора в свой адрес

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), ныне являющийся комментатором британец Майкл Биспинг прокомментировал грубые высказывания в свой адрес от экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее оба устроили словесную перепалку.



«Биспинг, ты маленький спринтер, я проломлю тебе голову. Ты хреновый боец и актёр. Вы все это увидите. Ты хочешь пойти на войну? Ты хочешь подраться?» — говорил ранее Макгрегор.



«Уровень славы, которого достиг Конор, просто колоссален. Такое случается очень и очень редко. Речь идёт о знаменитостях из списка А. Есть много людей на этом уровне, но достичь его удаётся чертовски редко. Я знаю нескольких таких людей, и им действительно бывает одиноко. Они никуда не могут пойти, они не могут доверять людям. Не знаю, можно ли говорить, что он в такой же ситуации. У него нет кого-то, с кем он может чем-то поделиться, хотя поклонников у него до сих пор целая куча, нельзя этого отрицать», — сказал Биспинг на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке: